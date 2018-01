Inbraak in Simli-wijk 02u49 0

In de August Oleffelaan in Nieuwpoort, onderdeel van de residentiële Simli-wijk, zijn dieven gisteren tussen 13 uur en 14 uur binnengebroken in een woning. Er werden twee ramen ingegooid met een steen uit de tuin en de inbrekers doorzochten de hele woning. Over de precieze buit is nog geen duidelijkheid. Vermoedelijk waren de dieven op zoek naar geld en juwelen. In dezelfde wijk gebeurde afgelopen tijd nog een inbraak, namelijk in de Artanlaan tussen 17 december en 2 januari. Er wordt onderzocht of beide feiten gelinkt zijn. (BBO)