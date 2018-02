Inbraak in loods van BMW-garage 08 februari 2018

Inbrekers hebben dinsdagnacht ingebroken in de loods van BMW-garage Reunbrouck in IJzer in Nieuwpoort, een straat langs de IJzer. Er werd een raam geforceerd en de inbrekers braken enkele automaten open en stalen kleingeld. Ze namen ook tal van gereedschappen mee. De buit bleef uiteindelijk beperkt, maar de schade is wel aanzienlijk. De zaakoerder deed aangifte bij de politie, die een onderzoek is gestart. (BBO)