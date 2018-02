Inbraak in huis 12 februari 2018

In de Emile Verhaerenlaan in de Simli-wijk in Nieuwpoort-Bad is vrijdagnacht ingebroken in een woning. De daders deden heel wat moeite: ze forceerden eerst een buitendeur, verwijderde vervolgens de houten gevelplanken van een venster en sloegen vervolgens het glas in. Eenmaal binnen doorzochten ze het hele huis. Het is voorlopig onduidelijk of ze buit konden maken. (JHM)