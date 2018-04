Iedereen Zanger 06 april 2018

De culturele samenwerking Achthoek stelt nu zondag het nieuwe project 'Iedereen Zanger' voor in het centrum Ysara. Om 15 uur is iedereen welkom om daar samen te zingen. "Na 'Iedereen komiek' en 'Iedereen danser' willen we nu samen zingen", zegt voorzitter Karline Ramboer. "We organiseren tot eind juni acht gratis zangsessies. Alle aanwezigen krijgen de liedjesboekjes met daarin hits van de jaren 50 tot nu."





De andere data zijn vrijdag 20 april om 20 uur op de kiosk in het Veurnse stadspark, vrijdag 27 april om 20 uur op Festival aan Zee in De Panne, zaterdag 12 mei om 20 uur aan de Lourdesgrot in Houthulst, zaterdag 19 mei om 20 uur in Fortem, vrijdag 1 juni om 20 uur in de kerk van Pollinkhove, vrijdag 8 juni om 20 uur in de kerk van Oostduinkerke en zaterdag 30 juni om 20 uur in de bibliotheek van Diksmuide. (GUS)