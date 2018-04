Hotel Cosmopolite stelt cigarlounge voor 21 april 2018

02u56 0 Nieuwpoort Het vroegere restaurant ComilFo, bij het Nieuwpoortse hotel Cosmopolite, werd omgevormd tot een gezellige bar met cigarlounge.

Op de menukaart van de brasserie zijn een aantal restaurantsuggesties toegevoegd. Verder doet één vergaderzaal nu dienst als 'business suite'. De zaakvoerders investeerden 150.000 euro in de investering op maat van het zakencliënteel. De provincie gaf een subsidie van 20.000 euro in het kader van Logies van de Toekomst. "Naast onze 130 hotelkamers en kindvriendelijke brasserie op maat van gezinnen, willen we het accent ook leggen op mensen uit het zakenleven", duidt zaakvoerster Diana Toulousse. "Die willen voor ze gaan slapen graag nog even genieten van een goed glas wijn, whisky of rum. Daarnaast hebben we een unieke cigarlounge met afzuiginstallatie ingericht. Daar bieden we een veertigtal sigaren aan die je op het gemak en in een gezellig kader kan degusteren. Op de zesde verdieping van ons hotel hebben we verder een 'business suite' gecreëerd waar de zakenman in een zee van ruimte en comfort kan werken en genieten. Een overnachting in de business suite kost 180 euro, maar in ruil krijg je een draagbare computer met een krachtige internetverbinding, een blue tooth-muziekinstallatie, een bad met laptoptafel en zeezicht. Genoeg om te ontspannen én te werken dus." (GUS)