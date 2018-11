Hond en baasje sukkelen in oude jachthaven 13 november 2018

In de oude jachthaven in Nieuwpoort zijn gisteren rond 11 uur in de voormiddag een hond en zijn baasje in het water gesukkeld. De man en zijn viervoeter waren aan het wandelen langs de Robert Orlentpromenade. Volgens de brandweer van Nieuwpoort, die ter plaatse kwam met duikers, was eerst de hond in het water gevallen. Het baasje sprong in een roeiboot om het dier te kunnen grijpen en redden, maar het kleine bootje kapseisde. Toen de brandweer in volle vaart en met sirenes aangekomen was, bleek de situatie al opgelost. "De wandelaar had zijn hondje kunnen grijpen en kon vervolgens op eigen kracht op het droge klimmen. Hij hield er enkel een nat pak aan over en moest ook niet naar het ziekenhuis", aldus de brandweer. De duikers mochten wel nog het water in om het gekapseisde bootje terug te halen. (BBO)