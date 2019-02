Hoe moet deze zeehondenpup noemen? GUS

25 februari 2019

15u54 0 Nieuwpoort Nona, Sunna en Mara. Dat zijn de drie namen die het Nieuwpoortse stadsbestuur voorstelt voor de zeehondenpup die het heeft geadopteerd. Stemmen kan tot en met 5 maart.

Zondag 3 februari spoelde op het strand van Nieuwpoort een zeehond aan. Het jonge wijfje was verzwakt en kampte met hoge koorts. Het had ook een abces in de nek. Medewerkers van het opvangcentrum Sea Life Blankenberge verzorgden de zeehond met de nodige kennis en nu is het dier weer op krachten. Het is trouwens de 500ste zeehond die Sea Life opvangt sinds de start van het centrum twintig jaar geleden. Over enkele maanden kan de zeehond weer uitgezet worden. “De zeehond is uitgegroeid tot een ambassadeur van onze stad”, legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. “Dagelijks rusten meerdere dieren bij het natuurgebied De IJzermonding en de jachthaven. Daarom besloten we dit bijzondere dier te adopteren en we stellen drie namen voor waaruit onze inwoners kunnen kiezen. De pup werd gevonden op de feestdag van de heilige Nona, Sunna is de Germaanse zonnegodin en Mara is een Hebreeuwse naam die bittere zee betekent. Om te voorkomen dat de zeehonden onze stad verlaten hebben we verschillende waarschuwingsborden geplaatst. We vragen iedereen de dieren de nodige rust te gunnen en op een veilige afstand te blijven.”

Stemmen kan vanaf morgen 26 februari via de Facebookpagina Stad Nieuwpoort.