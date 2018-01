Herstellingswerken residentie Mosselbank gestart 02u40 0 Foto Bart Boterman Residentie Morgenzon (links) en Residentie Mosselbank (rechts) in de Franslaan in Nieuwpoort.

In Nieuwpoort is een aannemer gisteren gestart met het herstellen van de getroffen verdiepingen van residentie Mosselbank in de Franslaan, die twee weken geleden werd beschadigd door een omvergewaaide torenkraan. "De firma Van Huele zal de brokstukken verwijderen, de verdiepingen water- en winddicht maken en alle verdiepingen verder stutten. Dat moet op korte termijn verzekeringsexperts toelaten om de schade in de getroffen appartementen te gaan opmeten", zegt syndicus Glenn Masschelein van Westland Vastgoed. Vanaf morgen komen daar twee telescopische kranen aan te pas. De voorlopige herstellingen kunnen een maand in beslag nemen. "Het is uiteraard de bedoeling dat de bewoners van de niet getroffen appartementen daarna zo snel mogelijk naar huis kunnen gaan. Met hun appartementen is ogenschijnlijk niets mis, maar er is nog steeds een kans op waterinsijpeling. Na de herstellingswerken is het aan de burgemeester om de appartementen vrij te geven. Een concrete termijn durf ik daar niet op te plakken", aldus Masschelein. Herstellingswerken aan de eveneens getroffen residentie Morgenzon zijn sinds eind vorige week al gestart. Intussen is een architect begonnen met de plannen voor de eigenlijke herstelling van residentie Mosselbank. "De bouwwerken worden in september 2018 verwacht", besluit Masschelein. (BBO)