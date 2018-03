Hang vredeswens aan boom 06 maart 2018

In het bezoekerscentrum Westfront onder het Albert I-monument in Nieuwpoort zetten ze letterlijk een boompje op voor de vrede. Bij de toeristische dienst kan je een flyer ophalen waarop je een vredeswens kan noteren. Je kan die ook downloaden via www.westfrontnieuwpoort.be. De bedoeling is dat de boom versierd wordt met vredesboodschappen. De actie loopt tot 17 april. Dan vliegen alle wensen in één doos en worden er tien uitgehaald die een prijs winnen. Dat gaat van gratis toegangstickets voor Westfront tot puzzels en stripverhalen. (GUS)