Groene vingers gezocht 12 april 2018

02u50 0

Van 1 juli tot 30 september is het Kaaiplein in Nieuwpoort het decor voor een groen- en bloementapijt van 2.600 vierkante meter. Om dat vorm te geven is Alain Cappelle van de groendienst op zoek naar vrijwilligers. "We werken er van 16 april tot 4 mei elke werkdag van 13 tot 16 uur aan. Groene vingers die willen helpen bij het aanplanten van de stekplantjes en het maken van de 3D-bloemensculpturen zijn meer dan welkom." Heb je interesse? Mail dan naar alain.cappelle@nieuwpoort.be of bel 0498/92.92.96. Het stadsbestuur trekt trouwens ook in de binnenstad de groene kaart. Na de heraanleg zullen zowel in de centrumstraten meer bomen staan. Op het Marktplein worden deze week acht nieuwe zilverlindes aangeplant naast de drie die er al staan. (GUS)