Gratis fitnessen in Maritiem Park 23 juni 2018

02u28 0

In het heraangelegde Maritiem Park langs de Robert Orlentpromenade in Nieuwpoort staan een handvol fitnesstoestellen. Het stadsbestuur investeerde 9.000 euro in de toestellen. "Het zijn de eerste fitnesstoestellen op openbaar domein", geeft burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) mee. "Als dit project aanslaat, dan breiden we het uit naar het stadspark. De inwoners en bezoekers kunnen de toestellen gratis gebruiken om hun spieren te trainen. Ook voor kinderen is het een leuke attractie. Dit past in onze visie om mensen meer aan het sporten te krijgen. Het park is daarvoor een ideale plek." (GUS)