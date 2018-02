Goed nieuws voor (meeste) bewoners residentie Mosselbank MERENDEEL MAG EIND DEZE WEEK TERUG NAAR FLAT SIEBE DE VOOGT

05 februari 2018

02u41 0 Nieuwpoort Goed nieuws voor de bewoners van de vijf onderste verdiepingen van residentie Mosselbank: eind deze week kunnen ze wellicht terug naar hun flat. De bewoners van de dertien zwaarbeschadigde flats hogerop moeten langer wachten. Hoelang is nog niet duidelijk.

Zo'n honderdtal bewoners van residentie Mosselbank zijn zaterdagmorgen naar centrum Ysara getrokken voor een infomoment na het kraanongeval van 27 februari. De gedupeerden, meestal tweedeverblijvers, konden vragen stellen aan het parket, het stadsbestuur en de hulpdiensten. Voor de bewoners van de onderste vijf verdiepingen van residentie Mosselbank kwam er goed nieuws. "Wellicht kunnen zij tegen het einde van de week opnieuw binnen", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "De aannemer zal maandag beginnen met het verwijderen van het laatste brokstuk. Daarna komt er een constructie op het gebouw om het waterdicht te houden. Als de brandweer na die werken alles goedkeurt, wordt de perimeter opgeheven en kunnen de eigenaars van de onderste appartementen weer naar binnen."





Opluchting

Voor Louisa Vanakendoven (76) is het nieuws een opluchting. Haar studio op de eerste verdieping is immers haar vaste verblijfplaats. "Ik woon er al zestien jaar enorm graag", vertelt de vrouw. "Het deed me dan ook pijn dat ik na het ongeval niet meer naar huis kon. Ik kon de eerste twee dagen terecht bij familie en woon op dit moment in een flat aan de andere kant van de residentie. Ik heb dus een dak boven mijn hoofd gehad, maar ik ben blij dat we wellicht eind deze week terug naar huis kunnen."





Onzekerheid

In totaal waren 45 appartementen na het kraanongeval niet meer toegankelijk. Er is nog geen duidelijkheid wat betreft de dertien flats op de bovenste verdiepingen. Roger Geraerts (73) uit Machelen is een van de bewoners die in onzekerheid blijven. Toch is hij tevreden over het verloop van het infomoment. "De betrokken diensten gaven ons zoveel mogelijk antwoorden", reageert hij. "Samen met mijn echtgenote kom ik al 28 jaar naar onze flat op de achtste verdieping. Nieuwpoort is echter onze tweede thuis. We hopen dat de heropbouw zo snel mogelijk weer van start gaat. De dag dat de kraan omwaaide, waren we gelukkig niet aanwezig. Het is verschrikkelijk dat boven ons wel iemand om het leven is gekomen."





Maar wat met de vergoeding van de schade? Het is immers nog niet uitgemaakt wie verantwoordelijk is voor het ongeval. Syndicus Glenn Masschelein zegt dat de bewoners zich geen zorgen moeten maken. "De schade aan de appartementen zelf is gedekt door de brandverzekering", verduidelijkt hij. "De schade aan de inboedel wordt gedekt door de inboedelverzekering. Slachtoffers die geen zo'n verzekering hebben, kunnen contact opnemen met het expertenbureau dat werd aangesteld door de drie verzekeringsmaatschappijen."