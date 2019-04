Geweldenaar probeert slachtoffer verdacht te maken: “Zelfs Usain Bolt had niet zo snel aangifte kunnen doen” JHM

12u00 0 Nieuwpoort Een man uit Nieuwpoort is veroordeeld tot drie maanden cel en 800 euro boete omdat hij de nieuwe vriend van zijn ex geslagen had. R.D. vroeg nochtans overtuigd de vrijspraak en vergeleek zijn slachtoffer met Usain Bolt.

Slachtoffer R.V. werd op 21 januari vorig jaar in de rug aangevallen toen hij in zijn auto stapte en wees R.D. aan als dader. R.D. is de ex van de vriendin van R.V. “Mevrouw de rechter, je moet eens goed kijken naar de tijdstippen in het dossier. De feiten gebeurden zogezegd om 19 uur. Om 19.27 uur ging R.V al klacht gaan indienen bij de politie in Koksijde waar hij zei dat hij na de feiten al in het ziekenhuis van Veurne was geweest om zijn kin te laten naaien. En dat allemaal in 27 minuten tijd! Zelfs Usain Bolt zou daar niet in slagen!”, klonk het bij de verdediging. De rechter veegde dat echter allemaal van tafel en veroordeelde R.D. toch.