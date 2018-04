Gemeenteschool De Pagaaier stelt nieuw meubilair voor 25 april 2018

De leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar van de gemeenteschool De Pagaaier in Sint-Joris bij Nieuwpoort maken nu gebruik van nieuw, ergonomisch meubilair. Er werd ruim 33.000 euro geïnvesteerd in 120 banken en stoelen en 36 driehoekige tafels. Elke klas heeft nu ook een kast met twintig lades. Het oude meubilair krijgt in Roemenië en Afrika een tweede leven.





(GUS)