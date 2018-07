Geldboete voor wapen in auto 05 juli 2018

Een Fransman heeft 800 euro boete gekregen omdat de politie in zijn auto tijdens een verkeerscontrole in Nieuwpoort een koffertje voor een wapen had gevonden. Onder de autozetel lag een alarmpistool geladen met twee patronen. S.R. had een originele uitleg klaar voor de rechter . "Ik heb dat wapen bij omdat ik problemen heb op Facebook", legde de Fransman uit. "Door dat wapen voel ik me een pak veiliger. En enkele maanden geleden was er nog een grote vechtpartij in Frankrijk, dus ook daarom heb ik dat wapen bij. Uit voorzorg." De man riskeerde 2 maanden gevangenisstraf, maar kreeg enkel een boete. (JHM)