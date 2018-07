Geen gunsten voor man 'die al 8 jaar afkickt' 27 juli 2018

Een man met een fiks strafblad uit Nieuwpoort hoopte andermaal om gunsten te krijgen van de strafrechter in Veurne maar kwam van een kale reis thuis.





J.V. werd op 8 februari op de tram betrapt omdat hij geen vervoersbewijs bij zich had. Omdat de controleurs van De Lijn vermoedden dat er meer aan de hand was, werd de politie erbij gehaald. Die ging over tot een fouille bij J.V. en in zijn kleding vonden ze iets meer dan 7 gram heroïne.





"Ik was jarenlang verslaafd en kocht die drugs in Oostende. Daar laat ik me ook begeleiden door het MSOC. Maar nu ben ik wel af van de heroïne en ben ik clean." De rechter geloofde dat niet. "Hij is al 8 jaar aan het afkicken en wil steeds gunsten blijven krijgen. Het stopt ooit." J.V. kreeg nu 10 maanden cel en 8.000 euro boete. (JHM)