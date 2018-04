Geen draagvlak voor woontoren 28 april 2018

Volgens de Nieuwpoortse oppositiepartij sp.a is er geen draagvlak voor het project Cond'OR dat bestaat uit een woontoren met 24 bouwlagen. "We deden een online bevraging en stelden vast dat 63 procent tegen is", zegt Arnel Lemaire. "Wat vindt het stadsbestuur daarvan? We pleiten voor een betrokkenheid van de bevolking bij het verdere verloop van dit dossier. De komst van zo'n toren zal de skyline van Nieuwpoort voorgoed wijzigen. Een professionele bevraging is nodig." Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) vond het initiatief te voorbarig. "Het stadsbestuur ontving nog geen bouwaanvraag. Zolang er geen concreet dossier is, kunnen we geen bevraging organiseren." (GUS)