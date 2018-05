Gedaan met hoogbouw in centrum OOK NIEUWE REGELS: ÉÉN SOORT BAKSTEEN EN ENKEL RODE DAKPANNEN GUDRUN STEEN

05 mei 2018

02u31 1 Nieuwpoort Twee bouwlagen plus één dakverdieping, hoger mag je in het centrum niet langer bouwen. En het stadsbestuur legt ook de bouwstijl vast: één specifiek soort baksteen, geen pleisterbezetting, een uniforme dakhelling en rode dakpannen zijn verplicht.

Vroeger mocht je in Nieuwpoort-Stad drie bouwlagen hoog en twee verdiepingen in het dak bouwen. De druk van bouwpromotoren bleef stijgen, en dus besloot het stadsbestuur de bouwhoogte te beperken tot twee bouwlagen plus één dakverdieping.





Het stadsbestuur heeft ook sterren toegekend aan waardevolle panden. De 70-tal huizen met een zwarte ster moeten sowieso behouden blijven. Voor de 280 panden met een blauwe ster moet de eigenaar die wil verbouwen de toestemming krijgen van een speciaal opgerichte commissie. "We hebben een waardevol patrimonium dat dateert van na de Eerste Wereldoorlog", verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "Dat erfgoed behouden, betekent niet dat we het Bokrijk van de kust worden. Hedendaagse architectuur kan perfect, maar moet passen in het straatbeeld. We zijn ervan overtuigd dat we door deze beslissing een jonger publiek zullen aantrekken dat kiest voor een huis met tuintje en niet voor een appartement. Ook in het openbaar domein zetten we in op meer groen en extra ruimte." Het gebied waar hoogbouw niet langer kan, is afgebakend door de Astridlaan, Kaai, Elisabethlaan, Willem De Roolaan en de OLV-straat. De oppositie was het niet eens met de nieuwe limieten wat betreft bouwhoogte.





Gezellig flaneren

Het gepensioneerde koppel Pierre en Claudine De Medts heeft Gent ingeruild voor het Hendrik Geeraertplein in Nieuwpoort. "We waren verliefd op de authentieke gevel. Binnenin kozen we voor een modern interieur", laat Pierre weten. "Het is goed dat hoogbouw in zo'n mooi centrum niet kan, maar hedendaagse architectuur moet wel haar plaats hebben. Elke vrijdag flaneren we tussen de marktkramen, er zijn veel leuke restaurants en winkels vlakbij. Ja, hier willen we oud worden."





Burgemeester Vanden Broucke pikt nog in: "Naast de bouwhoogte leggen we ook de stijl vast. Zo moet het pand opgetrokken zijn in een specifieke baksteen, mag er geen crepi of pleisterbezetting aangebracht worden, moet de eigenaar rode dakpannen gebruiken en kiezen voor een uniforme dakhelling. Zo behouden we de identiteit van onze binnenstad."





Het openbare onderzoek loopt van 8 mei tot 7 juli. De plannen kan je inkijken bij de dienst Omgeving. Vrijdag 25 mei om 19 uur is er een infomoment voor alle bewoners in de Cine City.