Gebouw vroeger vredegerecht terug veilig 08 februari 2018

De veiligheidswerken aan het vroegere gebouw van het vredesgerecht in Nieuwpoort zijn achter de rug. "De lokale politie is gehuisvest in dat oude, beschermde gebouw", verduidelijkt schepen van Stadsgebouwen Kris Vandecasteele (CD&V). "De voorbije jaren vielen een paar stenen naar beneden dus het werd te gevaarlijk. De aannemer heeft het dak waterdicht gemaakt en het houtwerk van de ramen geschilderd en versterkt. Het gebouw dateert uit 1924. Toen steunde het metselwerk op de houten kaders van de ramen. Het rotte hout zorgde voor barsten in het metselwerk. Daarom hebben we de ramen met houtrot in lokalen die niet gebruikt worden vervangen door een vals raam met een foto van een echt raam. Tot slot zijn ook een aantal onstabiele dakkapellen verstevigd. De werken kosten bijna 200.000 euro. We willen de eerstkomende jaren het gebouw grondig restaureren en zullen daarvoor een subsidiedossier indienen." (GUS)