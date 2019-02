Geblokkeerde rug na ongeval door voorrangsregels JHM

02 februari 2019

15u57 0

Bij het niet verlenen van de voorrang op het kruispunt aan de Albert I-Laan in Nieuwpoort-Bad is vrijdagavond een man gewond geraakt. De 28-jarige man uit De Panne en een 18-jarige man uit Erpe-Mere kwamen er met elkaar in botsing. Na het ongeval kampte de man uit De Panne met een geblokkeerde rug en moest hij voor verzorging naar het ziekenhuis.