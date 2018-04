Gastvrije award gaat naar project 'Wintegratie' 25 april 2018

Nieuwpoort Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaf de Gastvrije award in de categorie 'gemeenten' aan het project 'Wintegratie' actief in de regio Westkust.

De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne werken sinds 2016 samen om mensen die uit het buitenland komen in onze streek te integreren. De award omvat een geldprijs van 1.000 euro en een kunstwerk.





"Het is een erkenning voor ons werk", reageert integratieambtenaar Anke Inghelbrecht. "Wintegratie omvat onder andere de ABC-kaffees waarbij vrijwilligers het dagelijkse Nederlands in een ongedwongen sfeer aanleren. Brugfiguren maken de buitenlanders dan weer wegwijs in de dienstverlening van de stad of gemeente waar ze wonen. Kinderopvang Wiske is er voor ouders die Nederlands leren en tijdens de les opvang nodig hebben voor hun kinderen. Het nieuwste project is het keurmerk 'Elke dag Nederlands' waarmee handelaars aantonen dat ze mensen in eenvoudig Nederlands zullen helpen." (GUS)