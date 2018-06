Ganzenbord spelen in de IJzermonding 27 juni 2018

Het natuurgebied De IJzermonding in Nieuwpoort is nog kindvriendelijker geworden. Het Agentschap voor Natuur en Bos legde een ganzenbordspel aan, plaatste educatieve borden en voert mascotte Scotty op als gids.





"Gisteren hebben leerlingen het nieuwe ganzenbord uitgetest en goedgekeurd", lacht gids Dirk Raes. "Schelpjes dienen als dobbelsteen. Het beste speel je het met minimum twee personen. We legden tegels in de vorm van een slak. Leuke opdrachtjes maken het tot een attractie voor het hele gezin. Zo moet je om het langst op één been blijven staan zoals een steltloper. Langs een educatief parcours van een paar kilometer plaatsten we informatieve borden. Zo leer je bij zonder dat je met een gids op pad gaat. We geven een antwoord op vragen zoals 'Waarom slapen vissen bijna nooit? Hoe groot is de Noordzee? Waarom wisselen vogels van winter- en zomerjas? Hoe werken eb en vloed?' Op die borden zetten we onze mascotte Scotty. Dat is een scholekster waarachter een grappig verhaal schuilt. In november 2016 waren vogelringers aan de slag in de IJzermonding. Eén van de scholeksters droeg een ring uit 1982. Het dier was toen dus 34 jaar en daarmee de oudste, geringde, wilde vogel in België en ook één van de oudste ter wereld." Het stadsbestuur van Nieuwpoort plant in juli en augustus elke woensdag een gratis rondleiding die om 10 uur start op het einde van de Halve Maanstraat. Meer informatie vind je op www.natuurenbos.be/ijzermonding. (GUS)