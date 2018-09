Ga eens zeilen voor het goede doel 07 september 2018

In Nieuwpoort vindt op zondag weer de jaarlijkse zeezeildag plaats. De Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort en de Fifty-One Club Westkust organiseren dat evenement traditioneel voor het goede doel. "We willen jong en oud op een ontspannen manier laten kennismaken met zeilen op zee. Daarnaast plannen we een riviertocht voor wie het wat rustiger wil", zegt Michel Verriest van de Fifty-One Club Westkust. "De opbrengst schenken we aan De Sleutel en Sail4Children, twee organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren." Er is keuze uit twee programma's. Je kan naar de Watersportlaan komen voor de start van een zeetocht of om 10 uur naar de IJzer voor een rondvaart. Deelnemers betalen 30 euro. In ruil krijgen ze naast de tocht op het water ook een lunchpakket en nadien een receptie. Kinderen vanaf 7 jaar mogen mee. Zij betalen tot ze 14 jaar zijn 15 euro. Inschrijven kan via www.varenvoorhetgoededoel.be. (GUS)