Frituuruitbater neemt het niet nauw met sociale wetgeving en krijgt 6 maanden cel Siebe De Voogt

16 januari 2019

10u17 0 Nieuwpoort De uitbater van frituur ’t Puntzakje in Nieuwpoort heeft in de Brugse rechtbank 6 maanden cel gekregen voor zwartwerk. Stephane B. (48) moet ook een geldboete van 9.600 euro betalen.

In 2017 en 2018 werd de 48-jarige Noord-Fransman meermaals betrapt door de sociale inspectie. Die waren extra op hun hoede, omdat de man in het verleden al verschillende keren werd veroordeeld voor faillissementsmisdrijven. Bij één van z’n laatste constructies had B. een schuldenput achtergelaten bij de RSZ. Tijdens de eerste controle in de frituur, werden nog kleine inbreuken vastgesteld. Op drie latere tijdstippen bleken verschillende werknemers echter in het zwart te werken. “Intussen heeft z’n onderneming een andere zaakvoerder, maar de beklaagde heeft wel nog steeds de touwtjes in handen”, sprak de arbeidsauditeur vorige maand. Stephane B. kwam nooit opdagen voor z’n proces en werd bij verstek veroordeeld. De man kan eventueel wel nog verzet aantekenen tegen z’n straf.