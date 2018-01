Franslaan opnieuw toegankelijk 02u47 0

De Franslaan in Nieuwpoort is gisteren sinds 8 uur opnieuw volledig opengesteld voor het verkeer na de ramp met de torenkraan van vorige week woensdag. "De perimeter is verkleind omdat de weersomstandigheden gunstiger zijn en het gevaar voor vallende brokstukken is geweken. De bewoners die nog hun auto nog niet uit de ondergrondse parking van de Mosselbank hadden gereden, konden dat sinds gisterenmorgen opnieuw", zegt Barbara Wyseure, ambtenaar noodplanning van Nieuwpoort. Ook hadden de bewoners gisteren opnieuw de kans om onder begeleiding spullen op te halen, net zoals komende zaterdag tussen 14 uur en 16 uur, na contactopname met hun syndicus. "Voorts is een aannemer gisteren (donderdag, red.) gestart met herstellingswerken aan de eveneens getroffen residentie Morgenzon. Maandag beginnen de voorlopige herstellingswerken aan residentie Mosselbank", besluit Wyseure. (BBO)