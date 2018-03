Française stierf in zee door ongeluk 28 maart 2018

De Franse vrouw die afgelopen weekend levenloos werd aangetroffen op het strand van Nieuwpoort, is niet door kwaad opzet overleden. Dat stelt het parket van Veurne. Na onderzoek blijkt eveneens dat er geen aanwijzingen zijn dat de vrouw stierf na een wanhoopsdaad. Het slachtoffer liet ook geen afscheidsbrief na. De meest plausibele verklaring is dat de Franse toeriste in de vroege ochtend ging wandelen aan de waterlijn en wellicht onwel werd. Daardoor zou ze in het water zijn terecht gekomen en verdronken zijn. (JHM)