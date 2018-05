Foorkramers krijgen standgeld terug 16 mei 2018

Foorreizigers die naar de Sint-Michielskermis en Sint-Janskermis in Nieuwpoort komen, krijgen hun standgeld nadien terugbetaald. "Kermis is folklore in een dorp en lokt volk dat ook graag een terrasje doet of gaat winkelen. Dat willen we behouden, vandaar dit herwerkte reglement", duidt schepen van Toerisme Bert Gunst (CD&V). "We hebben eind juni en eind september nog een kermis in Nieuwpoort. Ik mik op maximaal zestien kramen. De grotere attractiehouders betalen 650 euro en de kleinere 150 euro. Als ze tijdens de kermisperiode blijven staan, krijgen ze dat geld nadien terug." (GUS)