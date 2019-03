Floating Dreams-beeld met tekening Kamagurka krijgt vaste plek aan Sociaal Huis in Nieuwpoort GUS

12u12 0 Nieuwpoort Een Nieuwpoortenaar die liever anoniem wil blijven, schenkt een bijzonder kunstwerk aan het Nieuwpoortse stadsbestuur. Het beeld was te zien tijdens de tentoonstelling Floating Dreams bij de IJzertoren in Diksmuide. Het is een kinderfiguur met daarop een tekening van Kamagurka.

“Nieuwpoort werd tijdens de Eerste Wereldoorlog nagenoeg volledig van de kaart geveegd”, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Veel inwoners en ook kinderen sloegen op de vlucht en net daarom is dat kunstwerk zo bijzonder voor ons. We nemen de schenking dan ook graag in ontvangst en geven het beeld een definitieve plek bij het Sociaal Huis in de Astridlaan.”

Tijdens de zomerexpo Floating Dreams stonden 70 beeldjes van kinderfiguren op de weide bij de IJzertoren. Ze droegen allemaal een oorlog met zich mee. Kamagurka, geboren in Nieuwpoort, illustreerde de witte beelden. Daarna werden ze verkocht ten voordele van Moeders voor Vrede en Child Focus. Het beeld dat in Nieuwpoort een plek krijgt, verwijst naar een conflict in Senegal. Rebellen van de Kiala-clan strijden er in het Casamance-gebied voor onafhankelijkheid. De strijd legt het dagelijkse leven zo goed als lam.

Het stadsbestuur krijgt trouwens nog een schenking. “Het gaat om twee koninklijke statiefoto’s van wijlen Albert I en koningin Elisabeth”, geeft Vanden Broucke nog mee. “We zullen die foto’s waarschijnlijk tonen in het bezoekerscentrum Westfront, dat zich onder het Koning Albert I-monument bevindt.”