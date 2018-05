Fietsende collegeleerlingen krijgen applaus 04 mei 2018

02u26 1

Directie en leerkrachten van het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort trakteerden hun fietsende leerlingen op een applaus om hen aan te moedigen dat ook in de toekomst te blijven doen. Om en bij een kwart van de leerlingen van die school fietst en dat aantal mag naar omhoog. Zeker als het mooi weer is, moet de fiets het populairste vervoersmiddel zijn.





(GUS)