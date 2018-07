Fiesta Europa bij nieuwe jachthaven Nieuwpoort 25 juli 2018

Omdat het Kaaiplein in Nieuwpoort het decor vormt voor het bloemensculptuurfestival moest Fiesta Europa uitwijken naar de terreinen van de nieuwe jachthaven in de Halve Maanstraat. De ingang vind je tegenover het Koning Albert I monument.





Op 2, 3, 4 en 5 augustus is er opnieuw Fiesta Europa in Nieuwpoort. Er is een speeldorp. De organisatie legt een gratis shuttledienst in tussen het Kaaiplein en de markt die telkens van 10 tot 21 uur open is. Info: www.fiestaeuropa.eu. (GUS)