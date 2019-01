Familietraditie verder zetten GUS

11u44 0 Nieuwpoort De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente.

Nieuwpoort Ann Gheeraert (55) uit Nieuwpoort is het nieuwe gezicht in het schepencollege. De politiek is haar met de paplepel meegegeven.

“Mijn grootvader Floribert Gheeraert was jarenlang burgemeester van Nieuwpoort en mijn vader Willy schepen van Toerisme gedurende één legislatuur. Met trots zal ik die traditie verder zetten. Na zes jaar gemeenteraadslid maak ik nu deel uit van het schepencollege”, stelt Ann zich voor. “Eén van mijn bevoegdheden is cultuur en toerisme. Dit jaar zullen we een nieuw beleidsplan opmaken. Inzetten op promotie, onthaal en evenementen is dan weer een doel op kortere termijn. Lokale economie is nog één van mijn beleidsdomeinen. De raad lokale economie is heel belangrijk heb ik vroeger zelf ondervonden als zelfstandig onderneemster. Ik streef naar een goede verstandhouding tussen de handelaars, bedrijfsleiders en het stadsbestuur.” Ann is een geboren en getogen Nieuwpoortse. Ze werkt als modeconsulente bij Caroline Biss. Anne-Sophie (34) en Thomas (31) zijn haar twee kinderen. Ze is ook ‘mamie’ van de zevenjarige Camille. Veel tijd voor hobby’s is er niet maar Ann houdt wel van reizen, cultuur en gastronomie. Ze is ook zoveel mogelijk aanwezig op evenementen en vergaderingen.