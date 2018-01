Familiebakkerij Madie's Boerenbrood opent tweede vestiging 02u47 0 Foto Benny Proot Alexander en Christophe Dierinck in de bakkerij met hun team.

De tweede bakkerij Madie's Boerenbrood langs de Kaai 3 in Nieuwpoort-Stad is open. Zoon Alexander (24) neemt er de touwtjes in handen. Vader Christophe (52) is de bakker van dienst en levert aan zowel de nieuwe zaak langs de Kaai als aan de winkel in de Albert I-laan 287 in Nieuwpoort-Bad waar dochter Amandine (21) de zaak runt.





"Ik ben trots op dit familieverhaal", reageert Christophe.





Boerenbrood

"Mijn vader wijlen Marcel Dierinck startte Madie's Boerenbrood in 1969 in Nieuwpoort-Bad samen met moeder Lucy. Madie verwijst trouwens naar de naam van de stichter. In 1988 nam ik de zaak over. Ondertussen zijn de twee kinderen mee in de zaak gestapt, vandaar ook de investering in een tweede winkel. Ik bak samen met een team medewerkers voor de twee bakkerijen. We zijn het best gekend voor ons boerenbrood dat we nog steeds op steen bakken. We hebben meer dan tien soorten brood, koffiekoeken en pistolets. Ook de patisserie op grootmoeders wijze valt in de smaak bij onze klanten. De Bretoenstaart, rijstvlaai en slagroomgebakjes zijn maar een paar specialiteiten. De keuze voor de Kaai is wel doordacht. Die zone heeft potentieel. Ik denk maar aan de uitbreiding van de jachthaven met een woonzone en de vele appartementen in de buurt."





Speciaal voor de opening zijn er nog tot en met zaterdag talrijke demonstraties bij Madie's Brood langs de Kaai en krijg je verrassende proevertjes voorgeschoteld. Info: www.madiesbrood.be. (GUS)