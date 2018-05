Exclusieve wagens palmen Zeedijk in 24 mei 2018

Dit weekend vindt in Nieuwpoort-Bad de Nieuwpoort Drivers Days plaats. Het is een initiatief van de plaatselijke ondernemers Yves Decan, Ward Ferlin, Diana Karapatian en Christophe Vandenbussche. Doorlopend kan je tientallen bolides bewonderen op de Zeedijk, in de Lombardsijdestraat, op het Loodswezen- en Hendrikaplein. Zaterdag om 10.30 uur vertrekt de dream car rally. Dat is hét moment om de meest exclusieve wagens te bewonderen. Daarvoor, om 9 uur, start de electric rally. Op het Hendrikaplein kan je zaterdag ook zelf een testrit maken met een elektrische wagen. Je registreert je daarvoor de dag zelf met jouw identiteitskaart en rijbewijs. Zondag start de classic rally om 9 uur en het concours d'elegance om 13 uur. Plaats van afspraak is de Barkentijn op de Zeedijk. Info: www.nieuwpoortdriversdays.be. (GUS)