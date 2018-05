Ereburger Werther Pelgrim overleden 02 mei 2018

Werther Pelgrim (87) uit Nieuwpoort wordt zaterdag om 10.30 uur begraven in de OLV-kerk in Nieuwpoort. Voor zijn inzet voor het verenigingsleven kreeg hij vijftien jaar geleden van het stadsbestuur de titel van ereburger. Hij was ook de oprichter van Pelgrim bvba, een handelszaak in het Nieuwpoorste stadscentrum met juwelen en horloges. Zijn twee zonen runnen die winkel nu. Naast zijn drukke professionele leven, zette Werther zich ook in zijn vrije tijd in voor Nieuwpoort. Zo was hij grondlegger van de heksenstoet en één van de oprichters van de Wapensportkring en de jachtclub VVW Westhoek. Varen was één van zijn grote passies. Een ambassadeur voor de stad waar hij zo graag heeft gewoond, zo kan je Werther het beste omschrijven. (GUS)