En plots slingert een halve auto door de lucht

Bart Boterman

27 december 2018

12u36 34 Nieuwpoort Inwoners van Nieuwpoort hebben zich gisteren toch eens in de ogen gewreven: boven de Langestraat tilde een kraan een halve auto over de huizen, tot in een tuin. De in twee delen gehakte Citroën Saxo is eigenlijk een kerstcadeau van Werner Devreker uit Oostende voor zijn dochter Celine (23), die sinds kort in Nieuwpoort woont.

Maar wat moet Celine in godsnaam aanvangen met een halve auto? Werner legt het uit. “Die Citroën Saxo was het eerste autootje van Celine, maar intussen tot op het bot versleten. Ze was er een beetje aan gehecht, maar het zou te veel kosten om de auto opnieuw rijklaar te maken. Dus besloot ik om er iets origineels mee te doen”, vertelt Werner. Hij trok zich enkele dagen terug in zijn atelier.

“Ik kwam op het idee om de auto om te vormen tot een keukentje. Ik zaagde de auto in twee stukken en verwijderde vervolgens al het binnenwerk en ook de onderdelen uit het motorcompartiment. Van de zetels maakte ik bureaustoelen en in de motorkap installeerde ik een barbecue en een frietpot. Ik ben er toch even mee bezig geweest”, aldus de handige harry.

Het resultaat oogt best fraai, met zelfs een inklapbaar werkblad erop gemonteerd. Maar hobbymecanicien Werner moest zijn cadeau ook nog in de tuin van zijn dochter krijgen. Die klus liet hij over aan de firma Oostendse Dakwerken Vannes. “Gelukkig was de kraanarm net lang genoeg, anders had ik een veel grotere kraan moeten huren en zou dat door de nodige vergunningen niet op tijd zijn gelukt”, aldus Werner.

Oscar

Celine wist de hele tijd van niets. “Tot op het moment dat ik uit het raam plots een halve auto zag neerdalen in de tuin. Ik geloofde mijn ogen niet”, reageert Celine. Ze wist naar eigen zeggen wel dat haar papa bezig was met sleutelen aan de Citroën Saxo, maar al helemaal niet wat de bedoeling was en dat het ding in haar tuin zou landen.



“Ik vind het eigenlijk echt leuk dat mijn autootje opnieuw bij me is. Toen ik 18 jaar was, heb ik veel gewerkt om een auto te kunnen kopen. Ik was echt trots en gaf ‘m zelfs een naam: Oscar. Nu kan ik er opnieuw gebruik van maken”, lacht ze. Haar halve Saxo mag dus blijven staan in de tuin en kreeg een vaste plaats. En als Celine klaar is met koken? Dan doet ze gewoon de motorkap dicht.