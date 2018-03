Eeuwenoude kanaalbrug in herstelling 13 maart 2018

De kanaalbrug bij het domein Koolhofput in Nieuwpoort wordt momenteel hersteld. De brug dateert uit 1868 en maakt nu deel uit van de recreatieve as Frontzate die start in Diksmuide. Tegen de start van de zomervakantie moet de brug er opnieuw opgeknapt bij liggen. "Door de hoge leeftijd had het materiaal te lijden onder roest. De vernieuwde brug zal steviger zijn zodat onderhoudsvoertuigen tot 30 ton erover kunnen", legt gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) uit. De herstellingskosten zijn geraamd op 540.000 euro. Fietsers kunnen via de Pelikaanbrug omrijden. "In het voorjaar van volgend jaar starten we dan met de inrichting van de Koolhofput zelf die ons nieuwste, provinciaal domein moet worden. We laten de oevers verstevigen en vormen de 2,5 hectare die we van het Nieuwpoortse OCMW hebben gekocht om tot een poelengebied. Door twee wandelbruggetjes te plaatsen, creëren we een mooie lus. Een overzicht over de Koolhofput van ruim tien hectare zal je krijgen van op het uitkijkplatform met plaats om te picknicken. De omgevingsvergunning voor die werken hebben we binnen. We hebben een budget van 1,3 miljoen euro klaar staan. Recreanten zullen dan van dat gebied kunnen fietsen naar Diksmuide waar we in september het provinciedomein De IJzerboomgaard zullen openen. Even verderop ligt De Blankaart. We creëren dus een groene gordel die de Westkust met de Westhoek verbindt."





