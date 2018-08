Eendenkroos kleurt jachthaven gifgroen 28 augustus 2018

In de jachthaven in Nieuwpoort kleurt het water momenteel wel heel erg groen. "Door de plantensoort eendenkroos", verklaart Maarten Desloovere. "Het komt niet vaak voor dat de plant zo sterk aanwezig is in de jachthaven, maar het is een natuurlijk fenomeen dat vanzelf zal verdwijnen door de stroming van het water en door de regen en de wind. Speciale maatregelen hoeven we niet te nemen. Het kan zijn dat er wat eendenkroos blijft hangen aan de boten in de jachthaven, maar dat kan geen kwaad. Eens schrobben of wat regen erop en het is alweer verdwenen." Ook op waterlopen in de buurt, zoals tussen Nieuwpoort en Veurne, is eendenkroos te vinden. (GUS)