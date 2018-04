Eén kans om Duitse bunkers te zien BEZOEKERS ÉN 25 ACTEURS UITZONDERLIJK WELKOM OP ERFGOEDDAG GUDRUN STEEN

20 april 2018

02u50 0 Nieuwpoort Erfgoeddag: een ideaal moment, vindt oorlogsdeskundige Kristof Jacobs uit Nieuwpoort, om de Stutzpunkt Müncheberg eenmalig open te stellen. Die Duitse batterij - van bunkers tot slaapplekken - komt zondag tot leven. Acteurs kruipen in de huid van Duitse militairen.

"Ik wil benadrukken dat wij niet achter het Duitse gedachtegoed van de Tweede Wereldoorlog staan, maar het is een stuk geschiedenis dat we onder de aandacht willen brengen op Erfgoeddag." Kristof Jacobs zet graag de puntjes op de i. "Ik besef dat dit bij sommige generaties gevoelig zal liggen, maar we nemen geen politieke standpunten in. Het enige wat we doen is de Duitse frontsoldaat, die hier zijn werk kwam doen, in de kijker zetten. Het was trouwens een initiatief van de grondeigenaar om iets rond de geschiedenis van de bunkers te organiseren. De Stutzpunkt Müncheberg is een complex dat de Duitsers in 1942 lieten bouwen en bestond uit een dertigtal gebouwtjes waarvan er een tiental bewaard is gebleven. Dat ging van bunkers tot slaapplekken, een keuken, sanitair blok en munitiedepot. De observatietoren was ingericht op de site van de oude maalderij. Er stonden tussen Nieuwpoort en Oostende wel meer van die Duitse luchtafweerbatterijen om zowel de haven in Oostende als het sluizencomplex in Nieuwpoort te beschermen. Bloederige gevechten vonden er niet plaats in Nieuwpoort. In september 1944, na de bevrijding van Nieuwpoort door de Canadezen, verlieten de Duitsers de batterij en sindsdien staan die paviljoentjes er verlaten bij op een maaiveld. Het is de eerste keer in 75 jaar dat we die site eenmalig toegankelijk maken."





Streekgenoten

Zondag tussen 10 en 17 uur komt de Duitse batterij tot leven. Een 25-tal acteurs kruipt in de huid van een Duitse soldaat om het frontleven uit te beelden. Naast Kristof, die een Duitse veldgendarme zal vertolken, zal je nog een aantal streekgenoten kunnen spotten, onder wie Hendrik Verslype en Charlotte Verschelden uit Nieuwpoort, Veurnaars Jan Louwyck, Roger Ryckewaert, Kevin Leune en Bernard Deceuninck en Kenny Desaever uit Westende. Verder komen re-enactmentgroepen uit het binnenland af. "In de verhalen die we vertellen, benadrukken we telkens de keuzes die de frontsoldaten al dan niet hadden", geeft Kristof mee. "De bezoekers kunnen ook kijken in de bunkers van weleer of wat ervan overblijft. De site is niet als monument beschermd, maar hopelijk blijft het behouden als herinnering." Je vindt het complex langs de Nieuwpoortlaan bij het huisnummer 125. Ze staan vlak bij de windmolens en in de schaduw van het Albert I-monument. De toegang is gratis en er is parking.