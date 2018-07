Duo verhandelt anabolen in fitnesszaak 24 juli 2018

Twee mannen uit Nieuwpoort zijn veroordeeld omdat ze anabolen gebruikten en uitwisselden in de bekende fitnesszaak New Gym in Nieuwpoort.





Ze riskeerden elk drie maanden cel, maar kwamen er veel goedkoper vanaf. J.V. moet een werkstraf van 100 uren vervullen, zijn kompaan S.V. kreeg drie maanden cel met uitstel. Hun voorraad anabolen werd verbeurd verklaard. De New Gym sleept een bedenkelijke reputatie met zich mee en kwam al meermaals in opspraak. Zo werden de ex-ondervoorzitter en tien bodybuilders in 2012 veroordeeld wegens het gebruiken en dealen van hormonale producten. De politie hield er ook al enkele razzia's. De huidige voorzitter probeert alles clean te houden, maar soms lukt dat niet. "70 procent gebruikt in die zaak, dus ik ook", verklaarde J.V. zelfs. Na onderzoek van de politie kwamen S.V. en J.V. naar boven als gebruikers van anabolen. Er volgde een huiszoeking en bij beiden werden doping en verboden medicatie gevonden. In Zaventem werd ook een postpakket voor S.V. onderschept afkomstig uit Slowakije, met verboden producten. (JHM)