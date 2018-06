Drie legkippen gestolen uit tuin 07 juni 2018

02u43 0

In de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort werden in de nacht van dinsdag op woensdag drie legkippen gestolen. De eigenaars deden aangifte bij de politie. Wellicht klom de dief over de omheining van de tuin en haalde die de kippen uit het hok. De politie stelde een proces-verbaal voor diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels op. (BBO)