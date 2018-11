Drie jaar cel voor wegpiraat die gezin moedwillig van E40 reed 28 november 2018

02u24 0 Nieuwpoort Een twintiger uit het Waalse Sombreffe is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar met uitstel, omdat hij een gezin uit Oostvleteren van de baan reed op de E40 in Nieuwpoort.

"Mijn dochters van 4 en 10 zaten op de achterbank. Onze auto begon te tollen en belandde op zijn dak in de gracht. Gelukkig kwamen we er vanaf met blauwe plekken en een whiplash", vertelt papa Kevin Verpoorte uit Oostvleteren over die bewuste 26 februari. Het gezin kwam terug van carnaval in Aalst. Beklaagde Renaud K. reed met zijn BMW met hoge snelheid over de E40 en wilde nog net tussen de Peugeot van Kevin en een vrachtwagen glippen, maar moest bruusk in de remmen gaan. "Ik maakte een gebaar omdat zijn rijgedrag enorm gevaarlijk was. Vervolgens begon hij te bumperkleven. Wat later bleef hij voor mij rijden om telkens te remmen. En toen hij tikte onze auto aan", vertelt Kevin.





Renaud K. beweerde tijdens het proces dat hij onschuldig was. "Aan het eind van de oprit wilde de Peugeot mij inhalen, maar ik reed op cruise control en raakte de auto per ongeluk in de flank", was zijn uitleg. Maar Britse getuigen hadden een andere versie. De rechter oordeelde dat Renaud K. het gezin moedwillig van de baan reed. Hij moet twee jaar de cel in.





"Mijn kinderen zijn vaak nog altijd bang in de auto. Ik ben dus tevreden met de straf. Evengoed kon er een dode gevallen zijn", besluit Kevin. (BBO)