Drie jaar cel voor man die veertiger in coma sloeg in frituur 27 januari 2018

03u49 0 Nieuwpoort Een 26-jarige Oostendenaar heeft 3 jaar cel met uitstel gekregen voor een zware vechtpartij in frituur Bombay in Oostende. Franky Albrecht (49) uit Nieuwpoort lag vier dagen in coma, maar kan zich vinden in de straf. "Met een effectieve celstraf heb ik niets te winnen."

Franky ging op 4 september 2015 na een verjaardagsfeestje bij vrienden nog een frietje eten in de Oostendse Langestraat. Wat er precies gebeurde weet de man zelf niet meer, maar volgens het openbaar ministerie geraakte hij in frituur Bombay in een discussie verwikkeld met Karim L. (26) uit Oostende.





"Binnen werd een eerste slag uitgedeeld en buiten vond hij het nodig om nog eens uit te halen. De beklaagde verklaarde dat hij uitgedaagd werd. Blijkbaar moet hij zich paranoia voelen, want enige tijd later deelde hij om dezelfde reden nog eens slagen uit aan iemand anders." Franky herinnert zich niets meer van de slagen. Hij liep een schedelbreuk op en moest ter plaatse gereanimeerd worden. Uiteindelijk lag hij vier dagen in coma. De rechtbank kende hem een gisterenmorgen een voorlopige schadevergoeding van 3.000 euro toe. Een dokter zal zijn precieze schade moeten begroten. "Ik heb nog steeds problemen met m'n geheugen en kan nog niet gaan werken. Ik was zelfstandig verkoper van Herbalife-producten en mis het werken enorm. Ik hoop deze zomer opnieuw aan de slag te gaan." Zijn belager kreeg gisterenmorgen 3 jaar cel opgelegd, maar de rechter verleende hem uitstel voor die straf waardoor hij niet naar de gevangenis moet. "Ik wil niemand opgesloten zien", reageert Franky.





"Daarmee heb ik zelf niets gewonnen. Ik hoop dat de zware straf voor een schrikeffect zorgt, zodat die man inziet dat hij verkeerd was." (SDVO)