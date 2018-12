Dolverliefd en op weg om hun droom waar te maken: beloftevol horecakoppel verongelukt op E40 Tom Van den Broeck (25) en Inga Salciute (36) kochten pas vier maanden geleden De Pelikaan in Nieuwpoort Bart Boterman

03 december 2018

19u21

Bron: Eigen info 0 Nieuwpoort Ze waren dolverliefd en samen op weg om hun droom waar te maken in hun nieuwe brasserie De Pelikaan in Nieuwpoort. Maar het noodlot besliste daar zondagavond anders over. De getalenteerde chef-kok Tom Van den Broeck (25) en zijn partner Inga Salciute (36) lieten het leven bij een verkeersongeval op de E40 in Mannekensvere. Bevriende chefs reageren vol ongeloof.

Inga Salciute en Tom Van den Broeck reden zondagavond iets na 19 uur over de E40 in de richting van Nieuwpoort. Ze hadden net de twee jonge dochters van Inga naar hun grootouders gebracht en waren op weg om af te spreken met vrienden in Nieuwpoort. Inga zat achter het stuur. Ter hoogte van de parking van Mannekensvere reed ze om ongekende reden tegen een betonblok aan de kant van de weg. De auto werd in de lucht gekatapulteerd en kwam tegen een brugpijler terecht. Volgens het parket overleed Tom ter plaatse. Inga vocht voor haar leven, maar overleed onderweg naar het ziekenhuis. Van de auto bleef haast niets meer over. Volgens het onderzoek waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

Tom Van den Broeck, afkomstig uit Sint-Niklaas, was een getalenteerd chef-kok. Hij genoot zijn opleiding bij Ter Groene Poorte in Brugge. “We herinneren ons Tom nog goed als een excentrieke jongeman die enorm gedreven was. Hij zou een van de topchefs van België worden en stond enorm ver voor zijn leeftijd”, zegt zijn toenmalige stagecoördinator Lieuwe Ribbens van Ter Groene Poorte.

Elckerlijc

“Tom wist wat hij wou en kleurde niet altijd binnen de lijntjes. Toen hij stage liep in een bepaald restaurant, kwam hij naar mij toe. Hij wilde er niet meer werken omdat de lat niet hoog genoeg lag. Dus regelden we een nieuwe stageplaats, namelijk Elckerlijc in Maldegem”, herinnert Ribbens zich nog. Daar vond Tom z’n draai wel. Hij werkte er na zijn studies zelfs vijf jaar lang als kok en verhuisde toen naar Maldegem.

“Ik ben geschokt door zijn overlijden. Met Tom heb ik zoveel mooie momenten beleefd”, vertelt zaakvoerder en ex-collega Peter De Clercq van Elckerlijc. “Tom was een pracht van een jongen met enorm veel talent. Hij had evenwel de juiste begeleiding en steun nodig. Die vond hij in Elckerlijc. En voor ons was hij een absolute meerwaarde in de keuken. Het nieuws komt enorm zwaar aan. Ik ben er niet goed van”, zegt De Clercq.

Ostend Queen

Tom begon in 2016 aan een nieuw hoofdstuk en ging aan de slag als souschef bij Ostend Queen bij het Casino-Kursaal in Oostende, dat in 2018 failliet ging. Hij leerde er Inga Salciute uit Oostende kennen, een vrouw van Litouwse afkomst met twee jonge dochters. “En ook Inga had enorm veel talent. Ze begon bij mij in de keuken als afwasser, toen zelfs nog een als interim. Ook zij was enorm gedreven. Ze werkte zich op tot chef-patissier. Dat is weinigen gegeven”, vertelt Koenraad Steenkinste, toen de chef bij Ostend Queen.



“En Tom was gewoonweg geniaal. Zijn passie voor koken was zo groot dat ik hem soms naar huis moest sturen omdat hij te veel wilde werken. We wisten toen nog niet dat ze samen waren, al was dat misschien naïef. Dat Tom en Inga om het leven zijn gekomen, doet echt pijn, het waren niet enkel collega’s, maar ook vrienden”, aldus Steenkiste.

De Pelikaan

Na het faillissement van Ostend Queen besloten Inga en Tom zelf het heft in handen te nemen. In augustus kochten ze restaurant De Pelikaan in de Onze Lieve Vrouwstraat in Nieuwpoort, en dat werd meteen een succes. Inga en Tom verhuisden naar het appartement boven de zaak en zouden samen hun droom waarmaken. Maar het noodlot heeft daar zondagavond anders over beslist.

Wanneer het koppel wordt begraven is nog niet bekend.