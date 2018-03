Dode vrouw aangespoeld op strand 26 maart 2018

Op het strand van Nieuwpoort is zaterdagmiddag even na 12 uur een lijk aangespoeld. De vrouw lag op haar buik tien meter in zee en werd door een voorbijganger opgemerkt. De hulpdiensten werden verwittigd en snelden ter plaatse, maar het slachtoffer was op dat moment al overleden. De brandweer en de scheepvaartpolitie kwamen de nodige vaststellingen doen. Het gaat om een vrouw van middelbare leeftijd uit Frankrijk. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (MMB)