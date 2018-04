Dief aan het werk in parkeergarage 18 april 2018

02u54 0

In een garage onder een appartementsgebouw in de Albert I-laan in Nieuwpoort werd maandagnacht ingebroken in een voertuig. Onder meer een portefeuille en een zonnebril waren verdwenen. Er werd ook getracht in te breken in de kelders van het gebouw, maar de dief raakte niet binnen. De politie deed de nodige vaststellingen.





(BBO)