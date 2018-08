Dief aan de haal met 40 hamburgers van ChillGrill 28 augustus 2018

In de Franslaan in Nieuwpoort is gisterenmorgen een dief aan de haal gegaan met de levering van snackbar ChillGrill. "We waren net niet op tijd voor de leverancier, dus zette hij de levering voor de deur. Wegens de Sint-Bernardusfeesten waren we haast volledig uitverkocht, dus was het een grote bestelling", zegt zaakvoerster Cynthia Hermus, die de zaak sinds januari uitbaat met haar 19-jarige zus. Maar zodra de leverancier weg was, werd de lading gestolen. "Waaronder een veertigtal hamburgers en heel wat broodjes, kaas, ham, americain, mayonaise, ketchup en andere benodigdheden. Wellicht was de dief met de auto en had hij of zij alles in de gaten. Ik roep getuigen op om de politie te contacteren", aldus Cynthia. ChillGrill ging gisteren alsnog open. De uitbaatsters reden zelf om een nieuwe bestelling. (BBO)