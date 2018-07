Deze 150.000 plantjes krijgen élke dag water BLOEMENSCULPTUREN LEVEREN GEVECHT TEGEN DROOGTE GUDRUN STEEN

06 juli 2018

02u39 0 Nieuwpoort 150.000 bloemen en plantjes in de vorm van mooie sculpturen. Prachtig, maar water geven bij deze droogte mag toch niet? "We krijgen van Aquafin water dat niet voor consumptie dient, zo kunnen we de planten dagelijks besproeien", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

Het bloemensculptuurfestival is een eerbetoon aan de zee. Op een terrein van 2.300 vierkante meter prijkt een beeld van Neptunus van vijf meter hoog. Zijn groene baard en haren wapperen in de wind terwijl de vissersboten in en uit varen. Even verderop zien we een vuurtoren van zeven meter hoog. Daartussen plaatsten de Nieuwpoortse stadsmedewerkers bloemensculpturen van vissen, een zeehond, walvis en zeemeermin. "Kunstenaars Patrick Steen van Diksmuide, Martin Claeys en Eric Baeyens van Nieuwpoort maakten de metalen frames waarin de jonge plantjes werden geplaatst", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "Leerlingen van de lasafdeling van De Vierboete hielpen daaraan mee. Hun collega's van de houtbewerking hebben zeemeeuwen op de vlaggenmasten gezet. Het is mooi om te zien hoe alle stadsmedewers zich achter dit project hebben geschaard."





Voorbereiding in serre

"Hoewel we via Aquafin water aangeleverd krijgen, wordt het toch vechten tegen de droogte. Zeker in het begin moeten we vaker besproeien omdat de plantjes nog klein zijn." Landschapsarchitect Alain Cappelle ontwierp het groene tapijt waarin het stadsbestuur 125.000 euro investeerde. "In de Van Clichthovenstraat hebben we een tijdelijke serre opgetrokken waar we sinds begin dit jaar bezig zijn met de voorbereiding. Half juni begonnen we met de opbouw", zegt Alain. "We voerden 500 kubieke meter aarde aan waarin we 150.000 plantjes hebben verwerkt aangevuld met 600 sierplanten. Tot eind september kan je genieten van de bloemenpracht. Regelmatig zullen de fonteinen op het Kaaiplein voor een extra dimensie zorgen. Elke avond zal het geheel verlicht zijn." Er komt zelfs interesse vanuit Canada. "Vrijdag komt een jury langs, want we zijn geselecteerd voor de internationale competitie Communities In Bloom en hopen de titel van groenste stad binnen te rijven", aldus de burgemeester. "Meer dan vijftig steden wereldwijd zal de jury beoordelen op groenbeleid, netheid, parkbeheer, natuureducatie, sport en recreatie. Zeg maar de algemene leefbaarheid. Vijf jaar geleden wonnen we die wedstrijd al, dus de verwachtingen zijn hoog."





Het gratis bloemensculptuurfestival is dagelijks open. Je kan tussen de bloemenperken lopen via een groene doorgang.