Dansen onder historisch Albert I-monument GUS

03 december 2018

13u21 0 Nieuwpoort Nu zaterdag 8 december wordt het bezoekerscentrum Westfront onder het Koning Albert I-monument tussen 19.30 en 23 uur omgevormd tot een dansvloer voor het evenement ‘After war dance evening’.

Het einde van de Eerste Wereldoorlog, exact honderd jaar geleden, kan je in Nieuwpoort al dansend vieren. Het Koning Albertmonument werd opgericht op initiatief en met de steun van de oudstrijdersverenigingen van de Eerste Wereldoorlog. Het staat vlakbij het sluizencomplex Ganzepoot dat tussen 1914 en 1918 een cruciale rol heeft gespeeld tijdens de onderwaterzetting van de ijzervlakte. Dat historische monument is het decor voor een dansavond in de stijl van 1920. Pas dus jouw outfit aan en kom genieten van de muziek en hapjes. Inspiratie doe je op tijdens de demonstraties van de dansstijlen charleston, swing en jazz. De eerste 100 aanwezigen krijgen een kleine attentie. Op de Facebookpagina van Westfront maak je kans op een gratis ticket. Wie daar naast grijpt, kan een kaartje bestellen via de toeristische of cultuurdienst voor 15 euro in voorverkoop. In die prijs zitten drie hapjes en een drankje.