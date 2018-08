Dak Villa Hurlebise binnenkort tijdje in de steigers 31 augustus 2018

Nu maandag start de renovatie van het dak en de dakgoten van de beschermde Villa Hurlebise in Nieuwpoort-Bad. In dat gebouw wil het stadsbestuur in de toekomst zijn toeristische dienst onderbrengen. De werken zijn nodig om vochtinsijpeling en schade aan het interieur te voorkomen. Er is een budget van ruim 300.000 euro voorzien om de klus te klaren. Het restauratiedossier voor het volledige gebouw moet door het gemeentebestuur nog goedgekeurd worden. Pas dan kunnen de grondige werken starten aan de gevels en de muren, net als de restauratie van de inrichting van de villa. (GUS)