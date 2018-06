Daar is (bijna) de zomer, daar zijn de redders 16 juni 2018

De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) heeft het reddersseizoen geopend op het strand in Nieuwpoort. Tot eind juni en ook van 1 tot 16 september is per kustgemeente minstens één redderspost open. In juli en augustus zijn ze alle 82 bemand door samen 1.400 redders. Gouverneur Carl Decaluwé onderlijnde dat de zee geen zwembad is en het strand geen speeltuin. Redders blijven ook attent voor mensen die te diepe putten graven op het strand. Bij de reddersposten zijn gratis polsbandjes verkrijgbaar waarop je de contactgegevens kan noteren. Je vindt er ook afvalzakjes. Vorig jaar kwamen de redders 355 keer tussen voor baders en watersporters in moeilijkheden. Ze hielpen ook 886 verloren gelopen kinderen. Info: www.redderaanzee.be. (GUS)